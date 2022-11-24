关税局起获逾500条漏税烟 逮捕三名男子

（早报讯）新加坡关税局起获逃税额超过5万元的逾500条漏税烟，逮捕三名马来西亚籍男子。

新加坡关税局星期四（11月24日）发文告说，关税局人员于星期二（22日）在义顺工业1街一栋工业大楼展开执法行动，逮捕三名介于28岁至33岁的马来西亚籍男子，并获512条和759包漏税香烟。仓库里还停着两辆相信是用来走私漏税烟的小型货车。

关税局在其中一辆小型货车上查获259条和520包漏税烟，同时在另一辆发现253条和239包漏税烟。这些漏税烟当时都被藏小型货车后车厢下方、经改装过的空间内。涉案的三名男子也当场被逮捕。

在后续行动中，关税局人员也搜查停放在不同地点的另外两辆小型货车，这两辆小型货车疑曾被用于走私漏税烟入境新加坡。调查显示，这三名男子疑在马来西亚被身份不明的人聘用，到仓库“拆”货车取出藏在暗处的漏税烟。

根据文告，这批漏税烟应缴的关税和消费税，分别约为5万零200元和3990元。

在关税法令与消费税法令下，凡购买、出售、运输、交付、储存、保管、拥有或处理漏税货物都是严重违法行为。触犯法令者可被罚款高达逃税额的40倍金额，或坐牢最长六年，或两者兼施。

公众若要举报任何走私活动或逃税行为，可拨打关税局热线1800-2330000，或发送电子邮件至custom_intelligence@customs.gov.sg。