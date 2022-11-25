（早报讯）欧洲股市连续三个交易日收高，泛欧STOXX 600指数星期四（11月24日）上涨0.5%，创三个月来的新高。

美国联邦储备局星期四公布的会议记录显示，收紧货币政策抑制通货膨胀的做法见效，今年接下来和明年将会小幅调高利率。这促使欧洲房地产股上涨。

英国FTSE 100指数横摆；法国CAC 40指数上升0.4%；德国DAX上涨0.8%。

星期四是美国感恩节，美股休市一天。

新加坡海峡时报指数微跌3.11点或0.1％，收报3252.88点。

星期五（11月25日）可关注的股票：

1.集永成（Chip Eng Seng）非执行主席陈怀丹和丈夫唐逸刚联合提出自愿有条件现金收购献议（voluntary conditional cash offer），以每股0.72元的价格收购集永成所有股权。他们计划在完成收购后，将公司私有化并除牌。

收购价相等于该股今年来回报率的80.5%，比过去12个月的成交量加权平均价高出36.9%。

陈怀丹和唐逸刚目前一共持有公司38.23%的股权。

2.莫雅控股亚洲（Moya Holdings Asia）表示，新加坡交易所并不反对公司除牌，因为公众持股比率（free float）不足10%，而且计划收购公司的Tamaris Infrastructure，计划将公司私有化。

3.马可波罗海业（Marco Polo Marine）星期四闭市后发布截至9月底的下半年和全年业绩显示，集团下半年和全年净利分别同比增加19.3％和44.4％，至1052万元和2134万元。集团下半年和全年每股盈利为0.32分和0.62分。集团没派发股息，原因是为下一财年的资本支出保留资金。

集团下半年和全年营收同比大涨133.9％和86.7％，至5845万元和8609万元。

4.金味集团（Kimly）截至9月底的全年集团净利同比减少13.4％至3401万元，每股盈利为2.74分。董事会建议派发每股1.12分的年终股息。集团的营收同比增加33.1％至3亿1774万元，息税折摊前盈利（EBITDA）则增加6％至9610万元。