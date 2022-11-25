协助私人考生在O水准作弊 教育中心前校长弃保潜逃

（早报讯）协助私人考生在O水准考试作弊的教育中心前校长，继上诉被最高法院三司驳回，如今弃保潜逃被通缉。

案件星期三（11月23日）过堂时，法庭对Zeus教育中心的前校长傅媛聂（56岁）发出拘捕令，律师彼得弗兰度（Peter Fernando）也申请放弃代表她。

傅媛聂以及侄女傅敏（35岁）协助考生在2016年的O水准考试中作弊，在2020年被判欺骗罪成，分别被判坐牢四年和三年。

两人当时不认罪，选择上庭抗辩，经审讯被判罪成。她们不服所判，上诉至高庭但被驳回；她们又向最高法院上诉庭申请提出刑事参考。

律师彼得弗兰度告诉《联合早报》，三司于9月16日驳回上诉，并允许她们在三周后（10月7日）开始服刑。傅敏在指定日期报到，但傅媛聂始终没出现，下落不明。

法官将案件展至2023年1月18日过堂，控方到时将提供傅媛聂的最新消息。

早前审讯揭露，Zeus教育中心在2016年向每名学生收取8000元的订金与1000元的入学费，承诺帮助他们考入理工学院，若不及格就全数归还。

在上考场的数小时前，傅媛聂、傅敏与另一名补习教师冯日文让学生把肉色的蓝牙耳机藏在内耳；傅媛聂的友人陈家燕或傅敏则以私人考生名义参加考试，再用手机将考卷内容发送给其他同党，而同党整理出答案后，再把答案发送给戴着耳机的学生。