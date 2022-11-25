本地股市星期五早盘跌0.49%

（早报讯）美国股市休市，亚洲股市因为缺乏市场方向而下滑。海峡时报指数星期五（11月25日）早盘下滑15.95点或0.49%至3236.93点。

全场交易量为7亿1115万股，交易额为4亿1129万元。上升股214只，下跌股232只。

亚洲早盘跌多升少，香港恒生指数跌0.94％，报17494.35点；上证指数起0.39％，报3101.43点；日经指数上升0.36％，报28278.57点；韩国KOSPI起0.14％，报2437.86点。

美国星期四庆祝感恩节，股市休市，星期五只交易半天。

IG市场策略师叶俊荣发表报告说，由于美股交易量比以往低，亚洲投资者在进入周末前也显得意兴阑珊。

“美股交易量较低，而星期五只交易半天，这意味着下个星期才会出现较明显的市场方向。”

美国联邦储备局未来小幅加息的消息导致本地银行股走低。

星展集团（DBS）下跌0.94%至34.67元；大华银行（UOB）下跌0.33%至30.17元；华侨银行（OCBC）下跌0.41%至12.29元。

星展集团研究的最新报告指出，虽然市场预测联储局会在12月上调利率50个基点，但美国10年国债收益率已跌至3.69%，低于联邦基金利率的3.75%至4%。联储局在下个星期三（11月30日）发表针对经济和就业市场的演讲时必须采取鹰派立场。

在个股消息方面，目前停牌的澳洲集团（AusGroup）申请接受司法管理，法庭聆讯将在11月30日举行，案件管理会议定于12月15日举行。