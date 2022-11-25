金管局金融评估报告：本地家庭整体财务状态比去年更脆弱

（早报讯）新加坡金融管理局用以衡量财务稳定状态的金融脆弱指数（Financial Vulnerability Index）显示，本地家庭在第三季的整体财务状态比去年来得更脆弱，除了债务到期风险（Maturity Risk）提高，杠杆风险（Leverage Risk）也略微上扬。

根据金管局星期五（11月25日）发布的年度《金融稳定评估》报告，我国家庭债务继续增长，不过自2021年第四季达到7.4％的峰值后，同比增长率已放缓至今年第三季的3.1％，这主要是去年12月的房地产降温措施减缓了住房需求和抵押贷款的增长速度。

房贷是推高家庭债务的主要因素，占了3.1％增幅当中的2.7个百分点。

金管局说：“自2021年以来，未偿还房屋贷款持续增长，不过自去年底收紧总债务偿还率（TDSR）门槛后，它在最近几个月大致保持稳定。”

尽管今年初以来房贷利率大幅上升，私宅价格继续走高，过去三个季度的平均环比增幅为2.7％，略高于2021年2.6％平均增幅。金管局说，这反映了基本需求稳固和居民工资增长下的强劲购买力。

就私宅交易量而言，去年12月降温措施推出后，私宅交易量在今年第一季有所下降，不过随后几个季度，由于相关防疫措施放宽，交易量出现回弹。截至今年第三季，私宅平均交易量同比下跌28％，却比疫情前（2017年至2019年）高出10％。

金管局说，过去一年私宅市场保持韧性，不过下来几个季度利率上升和全球经济增长下行风险加剧，可能影响楼市情绪。

本地利率今年初以来大幅上扬，新元隔夜利率（SORA）从年初的近乎零的水平，在11月中已飙升至2.6％水平，同时期的固定和浮动房贷配套利率则上扬至3.5％至4.5％水平。

金管局说，SORA挂钩的房贷款利率可能在下来几个月进一步上升，然后逐步稳定下来，却将显著高于过去十年的低利率水平。这意味家庭将面临更高贷款偿还额，而且贷款规模越大，增加的幅度就越大。