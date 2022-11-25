青年被老千骗逾7500元 父报警设局捉人

（早报讯）透过通讯应用Telegram受邀加入赌局，岂料却是老千局，青年一晚输掉7530元，向父亲求救，父亲机警设局，逮捕老千团伙。

根据调查揭露，案发当天，受害人陈杰明（20岁）接受傅健龙（24岁）通过Telegram群组发出的邀请，和符志正（22岁）、罗凯祥（23岁）、吴顺礼（22岁）以及张忠仁（20岁）一同玩百家乐（Baccarat）。

陈杰明受邀后，傅健龙等人就串谋出老千骗陈杰明的钱。他们给了张忠仁100元，以便能在他的家开赌。

众人出老千的方法早在一年前已想好，在牌卡中设置“王牌”，以提高胜算。他们也会悄悄地把王牌放在特定的位置，好让同伙能顺利抽到王牌。

被蒙在鼓里的陈杰明，在一场又一场的百家乐后输了7530元。众人逼陈杰明当场交出930元，并且继续施压，要他当场还清余额。无奈之下，陈杰明找父亲帮忙。

机警的父亲约众人在碧山13街第153座组屋会面交钱，随后报警。符志正、罗凯祥和吴顺礼跟着陈杰明前去取钱，岂料等来的却是警察。

傅健龙星期四（11月24日）承认上述欺骗罪，以及所触犯的公共赌馆法令（Common Gaming Houses Act）罪、蓄意伤人罪和触犯防止骚扰法令的罪行，被判坐牢13周以及罚款5000元。

法庭文件并没有提到其他共犯是否已被定罪。（人名音译）