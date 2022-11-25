经济前景不明朗 黑色星期五仍吸引大批消费者

（早报讯）大多商家和百货公司配合黑色星期五推出促销活动，尽管面对经济不稳定，仍吸引大批公众上街购物，但仅少数是为了避开消费税上涨而特地消费。

位于乌节路的百利宫客服柜台星期五（11月25日）早上10时15分出现20多人的人龙。他们都是在商场使用万事达卡（Mastercard）消费满500元的消费者，等待兑换50元商场购物礼券。

杨璧琪（40多岁，销售员）为避开购物人潮，特地请了半天假，早上10时便抵达位于百利宫的美罗（Metro）花费近1000元来购买彩妆用品。她等了约10分钟才成功领取礼券。

她受访时说，自五年前就开始在黑色星期五购买彩妆用品，过去两年受冠病疫情的影响，无法试用化妆品，她因此改为从网上购买。她打算在下午2时开工前，去怡丰城购买圣诞礼物。“我很高兴今年可以再次体验购物的气氛，为年底佳节做准备。”

美罗市场行销、销售管理与电子商务部主管欧文（Erwin Wuysang-Oei）回复《联合早报》询问时说，百货公司在过去两年因疫情严重受挫，但随着我国迈向与冠病共存和边境的开放，公司相信今年会有大量游客在佳节期间涌入新加坡，推动销量。

大型美妆零售店丝芙兰（Sephora）位于爱雍乌节（ION Orchard）的店面中午出现长达100多人的队伍。（陈渊庄摄）

大型美妆零售店丝芙兰（Sephora）推出了高达20%的促销活动。位于爱雍乌节（ION Orchard）的店面中午12时30分出现长达100多人的队伍。店员宁法瑞（25岁）告诉记者，人潮比一般的星期五多了至少两三倍。“为了迎接黑色星期五，我们提前准备充足的货品，目前任何类型的产品都很热门。”

郑奕婷（34岁，自由营销业者）与母亲在队伍排了20分钟，仍有约80人在她们前面。她说：“丝芙兰每年配合黑色星期五的促销活动都不错，一年就一次，即便要等上一个小时也没问题。”

家电零售商Harvey Norman和阁室（Courts）同样推出促销活动，其中Harvey Norman更是推出历来最大型的黑色星期五促销，高达80%的优惠。但两个零售商位于乌节路的店面人潮都相对冷清，并未见消费者为避开即将上调的消费税而大量采购。