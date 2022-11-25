政府推出新计划 未来三个月加速招聘科技人才

（早报讯）政府推出新计划，在未来三个月加速招聘科技人才，工作职能包括软件工程、产品管理和设计等。

主管智慧国计划及网络安全事务的通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明，星期四（11月24日）在脸书宣布推出“科技向善招聘计划”（Tech for Public Good），为整个政府招募科技人才。

杨莉明强调，人才向来是新加坡成功的核心，在数码领域也不例外。她说，公共服务部门已推出许多科技产品改善新加坡人的生活，如停车应用ParkingSG、冠病疫苗接种系统，以及防诈骗应用ScamShield。“但是，我们还有空间做得更多，做得更好。”

科技向善招聘计划由政府开源科技部（Open Government Products），以及智慧国及数码政府工作团（Smart Nation and Digital Government Group）领导。

政府开源科技部发言人答复《联合早报》询问时透露，单是政府开源科技部就提供软件工程、产品管理和设计方面的50多个职位。其他公共部门所要填补的职位则横跨更多技术学科，如数据工程、数据科学和网络安全。

尽管全球科技业近日出现裁员潮，但政府开源科技部发言人强调，科技向善招聘计划不是为了吸收被裁者，而是为了找到最好的人才，来通过科技改善公民的生活，无论是医疗、反诈骗科技，还是保护新加坡的关键数码基础设施。

“这并不是政府唯一的科技招聘计划，但通过科技向善招聘计划，我们希望发出信号，表明我们正在大张旗鼓地招聘那些具备技能、经验，以及有意帮助新加坡变得更好的人。”

有兴趣者可通过go.gov.sg/buildforpublicgood报名分享会，了解更多有关公共服务部门所提供的科技工作岗位。