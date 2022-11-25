国会28日复会 将辩论废除377A

（早报讯）废除《刑事法典》第377A节条文和修宪保护婚姻定义的两项法案，将在国会下周复会时展开辩论。

国会星期一（11月28日）复会。根据国会秘书处星期五（25日）发出的议程，本轮国会，《刑事法典》（修正）法案和新加坡共和国宪法（修正）法案将进行二读。

其他进行二读的法案包括死囚上诉后的后续申请法案（Post-appeal Applications in Capital Cases Bill）、电动汽车充电法案和国有土地保护法案。

精深技能发展局法令（修正）法案、技能发展税（修正）法案及破产、重组与解散（修正）法案也将提出一读。

根据议程，议员们提出92道口头询问和50道书面提问。有鉴于韩国首尔梨泰院上个月底发生的踩踏悲剧，议员们共发出七道相关的口头询问。

裕廊集选区议员陈有明医生、蒙巴登区议员林谋泉、宏茂桥集选区议员颜添宝等议员询问内政部，如何在佳节期间和公共活动上管控人流激增的风险，以及是否须要加强人流管控。

工人党阿裕尼集选区议员严燕松也询问，警察部队是否在出现人流激增风险时主动告知公众。

人民行动党的东海岸集选区议员陈慧玲、碧山—大巴窑集选区议员安迪等议员围绕科技公司近期的裁员浪潮，询问人力部本地科技领域雇员的被裁情况，以及劳资政三方如何协助受影响雇员。

淡马锡控股在加密货币交易平台FTX投资失利，引起五名反对党议员关注如何加强对主权基金的监管。行动党蔡厝港集选区议员周凯年则要求政府说明，主权基金在投资加密货币交易平台前做好哪些尽职调查（due diligence）。