华侨银行概念分行开幕 给予客户不同体验

文 /
罗美琪

发布 / 2022年11月25日 5:57 PM

华侨银行位于威士马广场的概念旗舰分行融合了生活时尚概念以給银行客户不同的银行体验，完全不知道自己置身于银行分行。（华侨银行提供）
华侨银行位于威士马广场的概念旗舰分行融合了生活时尚概念以給银行客户不同的银行体验，完全不知道自己置身于银行分行。（华侨银行提供）

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（早报讯）华侨银行（OCBC）融合生活概念的新颖银行分行正式揭幕，以图给予银行客户不一样的服务体验。

华侨银行星期五（11月25日）位于威士马广场（Wisma Atria）的首间概念旗舰分行举行开幕礼。占地2万平方英尺的分行，不仅提供全套银行服务，也融合了生活概念，包括餐饮、家具、书籍和艺术等。

这间旗舰分行颠覆了银行传统分行的概念，在门口见不到银行招牌，吸引人入内的是排列整齐的书籍和咖啡座。往内走会看到墙上可供购买的艺术作品、新颖家具陈列等零售概念。在分行最深处就会见到私隐度高的会谈座位和房间，方便客户与银行进行洽谈和咨询。

华侨银行总裁黄碧娟致辞时说：“这不是一般的分行。它的设计中心是高度体验式的。首先是将银行服务与餐饮、购物和艺术浏览相结合。第二是银行服务线上和线下的结合。”

客户可以先从网上领取等候号码，在等待的时候享受分行内的氛围和购物体验。

数码银行服务近年已经无处不在，虽然银行交易可以便捷地在线上完成，但对于较复杂、需要咨询的服务，如财富管理，到银行当面接洽仍然是首选。去年，华侨银行（OCBC）在分行完成的单位信托投资便比线上完成的多九倍。

选择在乌节路设立概念分行，不仅可以服务本地客户，同时给予银行触点，接触外国的潜在客户。因为乌节路是国人和游客必到之处，华侨银行可以鼓励更多的咨询性服务的同时，把握亚洲增长中的财富，概念分行在吸引新客户群里扮演重要角色。

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