华侨银行概念分行开幕 给予客户不同体验

（早报讯）华侨银行（OCBC）融合生活概念的新颖银行分行正式揭幕，以图给予银行客户不一样的服务体验。

华侨银行星期五（11月25日）位于威士马广场（Wisma Atria）的首间概念旗舰分行举行开幕礼。占地2万平方英尺的分行，不仅提供全套银行服务，也融合了生活概念，包括餐饮、家具、书籍和艺术等。

这间旗舰分行颠覆了银行传统分行的概念，在门口见不到银行招牌，吸引人入内的是排列整齐的书籍和咖啡座。往内走会看到墙上可供购买的艺术作品、新颖家具陈列等零售概念。在分行最深处就会见到私隐度高的会谈座位和房间，方便客户与银行进行洽谈和咨询。

华侨银行总裁黄碧娟致辞时说：“这不是一般的分行。它的设计中心是高度体验式的。首先是将银行服务与餐饮、购物和艺术浏览相结合。第二是银行服务线上和线下的结合。”

客户可以先从网上领取等候号码，在等待的时候享受分行内的氛围和购物体验。

数码银行服务近年已经无处不在，虽然银行交易可以便捷地在线上完成，但对于较复杂、需要咨询的服务，如财富管理，到银行当面接洽仍然是首选。去年，华侨银行（OCBC）在分行完成的单位信托投资便比线上完成的多九倍。

选择在乌节路设立概念分行，不仅可以服务本地客户，同时给予银行触点，接触外国的潜在客户。因为乌节路是国人和游客必到之处，华侨银行可以鼓励更多的咨询性服务的同时，把握亚洲增长中的财富，概念分行在吸引新客户群里扮演重要角色。