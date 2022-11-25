银行股拖累 本地股市星期五跌0.26%

（早报讯）受到银行股拖累，本地股市表现疲弱，连续三个交易日下滑。

新加坡海峡时报指数星期五（11月25日）闭市报3244.55点，下滑0.26％或8.33点，全周跌幅0.8％。

亚太股市普遍下跌，东京、首尔、吉隆坡、深圳和香港股市的跌幅介于0.14％至0.49％；悉尼和上海股市逆势各涨0.24％和0.4％。

本地股市星期五全场成交量12亿9000万股，总交易额8亿9839万元。上升股253只，下跌股248只。

30只海指成份股涨跌互见，12只上扬，六只无起落，其余12只下跌。领涨的凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）和DFI零售集团（DFIRG），同样上涨2.53％，各报2.03元和2.43美元。

领跌的是怡和控股（JMH），下挫2.23％至47.73美元。

占海指权重最大的银行股皆下跌，华侨银行（OCBC）和星展集团（DBS）的跌幅最显著，各跌0.73％和0.71％，报12.25元和34.75元；大华银行（UOB）则微跌0.07%至30.25元。

投资者教育平台豆宝（Beansprout）总裁黄杰伦说：“银行股近日回落，主要是美国联邦储备局最新出炉的11月货币政策会议纪要反映联储局可能放缓加息步伐，这将影响银行的净利息收益率（NIM）。”

他认为，海指走势疲弱反映投资者还在观望，静待联储局12月召开货币政策的会议结果。