我国与英国将深化金融科技合作 同意在加密资产等优先合作

（早报讯）英国和新加坡将深化金融科技方面的合作，双方在新加坡举行的对话会上，讨论了可持续融资和金融科技与创新课题，就金融科技行业最近的发展，包括加密资产（crypto-assets）方面，同意要优先进一步合作的领域。

英国财政部和新加坡金融管理局星期五（11月25日）发布联合文告说，两国强烈同意需要支持数码资产生态系统的安全发展，同时确保数码资产带来的风险可得到持续管理。

根据文告，英国和新加坡星期五在新加坡举行了第七次“英国—新加坡金融对话会”（UK-Singapore Financial Dialogue）。两国再次承诺深化2021年达成的“英国—新加坡金融伙伴关系”，讨论了可持续融资、金融科技和创新等共同优先处理事项，并同意就这些领域进一步合作。

文告透露，双方在对话会上就“金融科技桥梁（FinTech Bridge）”的一个谅解备忘录达成一致意见。“金融科技桥梁”旨在支持这个行业的持续增长、投资和技术创新，并以金融科技参与者，在支付、监管科技和财富管理领域的积极兴趣为基础。两国都非常欢迎在金融科技方面深化合作，以及这个行业在金融包容性、加强创新和改善消费者的收获方面可以提供的机会。

两国都肯定今年早些时候签署的“英国—新加坡数码经济协议（UK-Singapore Digital Economy Agreement）”的重要性，以及协议中所体现的数据自由流动原则。双方也注意到这个协议在支持各自金融科技业的发展和支持未来数码和创新伙伴关系方面的重要性。双方也讨论了在可持续融资和金融科技与创新方面的共同利益课题。

在金融科技与创新的加密资产领域，文告指出，两国都分享了对市场发展、机会、趋势以及对加密资产行业的长期预期的最新评估。双方还讨论了与金融稳定、监管套利（regulatory arbitrage）有关的风险和挑战，以及在加强消费者保护条例和稳定币监管方面的进展。

文告说，两国就支持数码资产生态系统安全发展的必要性达成了强烈共识，同时确保数码资产带来的风险得到持续管理。两国将继续通过参与国际多边论坛，如金融稳定委员会（Financial Stability Board）、支付与市场基础设施委员会（Committee on Payments and Market Infrastructures）和国际证监会组织（IOSCO），积极参与塑造强健的全球监管方法。

两国商定了在可持续融资、金融科技与创新以及其他有共同利益的领域开展合作的路线图，以迎接定于2023年在伦敦举行的下一次对话。

这个金融对话会由新加坡金管局副局长（市场与金融发展）梁新松和英国财政部总干事（金融服务）格温妮丝·纳斯（Gwyneth Nurse）共同主持。来自新加坡金管局、英国财政部、英国国际贸易部、英格兰银行、英国金融行为监管局（Financial Conduct Authority）和英国驻新加坡最高专员公署的高级官员出席了对话会。

两国的业内人士也参加了两个在星期四（11月24日）举行的英国—新加坡商业圆桌会议，这是由行业主导的有关可持续融资和金融科技的会议。