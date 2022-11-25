厨房文化公司董事会：星期五举行的特别股东大会无效

（早报讯）厨房文化公司（Kitchen Culture）董事会星期五（11月25日）晚上发布声明回应大路集团（OOWAY Group）等股东（有关股东）的宣布说，有关股东在11月25日举行的特别股东大会无效，这个股东特大本就不应该举行，它通过的任何议案也都将无效。原因包括他们的特大股东通告有缺陷以及所提名的五人都没有按公司章程及时提交署名同意书。

厨房文化公司董事会重申，它已在11月3日宣布并通过律师书面通知有关股东，这个特别股东大会不应该举行，因为它无效而且所通过的任何议案也将无效。它11月25日凌晨致函回应大路集团11月24日晚上的信时，也再度提醒对方这个特大将无效。不过，有关股东无视这个提醒，举行了这个会议，并向媒体发布他们的“胜利”。

董事会劝股东要非常小心有关股东的新闻发布内容的准确性，不要没有疑问地接受有关股东对这次特大的立场和这个特大的有效性。股东们也应留意公司所声明的立场，以及任何进一步的宣布。

根据大路集团星期五早前的宣布，星期五举行的特别股东大会已通过所有议案，五名新董事的委任都通过，取代五名现有董事。在特大投票的股东共持有超过1亿7360万股厨房文化股票，所有议案获得100％票数支持。