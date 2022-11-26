浮动舞台举行最后一场武装部队联合军事典礼

（早报讯）配合国民服役55周年，滨海湾浮动舞台上同时举行战备军人的退役仪式，以及全职国民服役人员基本军训的结业仪式。即将退役的战备军人将国旗交给新一代的全职国民服役人员，象征捍卫国家的重任的传承。

这也是武装部队在滨海湾浮动舞台明年3月重新发展成“卫国广场”前，最后一次在这个标志性地点举行军事典礼，也是继2014年再次举行联合典礼。

于星期六（11月26日）早上举行的联合典礼为步兵第906营的350名战备军人的退役仪式，以及刚完成基本军训的4000名全职国民服役人员结业仪式。

在典礼上，即将退役的战备军人苏海里三级上士（Suhairi Bin Samsudin，37岁，教师）代表906营的战备军人，将一面国旗交给新兵林伟鸿（20岁），在约1万名亲友的见证下，代表上一代国民服役人员将保卫国家的重任托付给下一代，于国民服役庆祝55周年之际意义非凡。

巧的是，两人也是师生关系，苏海里在兰景中学担任体育和数学老师，曾是林伟鸿的体育代课老师。

苏海里说：“能和参与同一个庆典的林伟鸿有这一层关系，一起参与这个有意义的活动让我感到很荣幸，国民服役是新加坡男性的必经之路，更是一种我们作为国民、作为丈夫、作为父亲的责任，我希望现在能把这份责任心传承给我的学生。”