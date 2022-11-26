大巴窑东携手社区 应对乱丢大型物件情况

（早报讯）乱丢大型物件的情况时有耳闻，大巴窑东居民牵头征集民意，了解在佳节大扫除期间是否应增设这类垃圾桶，以及放置在哪些地点更合适等，结合反馈找出解决办法。

这项由大巴窑东第六分区居民带领的计划，是首个通过“齐心社区平台”（Dragon Heart Community Platform）推行的计划。

平台星期六（11月26日）举办推介活动。社区事务属以及新加坡国立大学亚洲城市可持续发展研究中心，携手大巴窑东选区办事处推出这个平台，旨在让居民有机会为解决社区问题出一分力。

去年12月，国大的研究团队在大巴窑东展开研究，了解居民如何看待社区在应对这类问题时扮演的角色，以及政府能够如何更好地把触角伸向居民，培养良好社会规范，并推动社区带头解决问题。

研究通过问卷调查和焦点小组讨论等形式，征集了逾1400人的看法。之所以选择在大巴窑东进行，是因为该区人口特征和住房类型较具代表性。

有了居民的反馈，团队开始与大巴窑东第6分区居民联系网合作，通过齐心社区平台让居民针对随意丢弃大型物件的情况提出解决方案。

例如，团队会询问居民是否知道市镇理事会提供的大型物件丢弃服务。适逢圣诞节和农历新年大扫除的季节，居民也可投选他们是否希望当局在这段时间增设丢弃大型物件的垃圾桶，以及在地图上标出他们希望这些垃圾桶摆放在哪些位置。

国大研究团队将评估平台的有效程度，并探讨如何把平台用途扩大到其他地区。研究预计明年6月完成。