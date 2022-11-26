私召车Gojek应用故障 平台司机收入受影响

（早报讯）私召车平台Gojek应用星期六（11月26日）凌晨出现故障，导致使用该平台的司机无法载客，有受访司机反映损失至少250元。乘客也得改用其他私召车平台，车资因需求增加而攀升。

蔡姓私召车司机（30多岁）加入Gojek已有六年，他受访时说，Gojek应用星期六凌晨12时15分就开始出现故障。当时，他接送乘客后，系统一直未显示“旅程已完成”。他退出应用，想再次登入时却受阻，直到早上11时左右。

他透露，一般上星期六凌晨，开车约四个小时会有至少10趟车程。“由于周末在即，很多上班族会在星期五晚上外出至深夜，星期六凌晨是我们一个星期最多乘客的时段。系统在这个时候故障，严重影响了我们的收入，我少赚了至少250元。”

阿都拉（Iman Abdullah，31岁）今年4月加入Gojek。星期六凌晨1时30分左右，他接送乘客时发现应用出现故障，无法显示他已成功接送乘客。于是，他删除应用后重新下载，岂料便无法登入账号，直至早上8时许。

他说：“我凌晨接送乘客的车资并没有进入我的账户，损失了20多元。我立即电邮Gojek，但还未得到回复。”

由于Gojek应用故障，不少乘客因此选择使用其他私召车平台，导致需求攀升，车资也水涨船高。

Gojek在中午12时通过Telegram向司机发布信息说，平台系统正在恢复中，由于应用出现问题，因此公司不会要求司机符合载客要求（performance requirement）。

《联合早报》已向Gojek询问故障原因。