图管局亚洲儿童文学历史馆藏 获联合国教科文组织肯定为文献遗产

(早报讯)收藏5000本中英文及其他亚洲语文童书的国家图书馆管理局“亚洲儿童文学历史馆藏”,获得联合国教科文组织世界记忆工程亚太地区委员会肯定为“文献遗产”。

图管局星期六(11月26日)发布文告宣布这项消息。

“亚洲儿童文学历史馆藏”(Historical Asian Children's Literature)所收藏的书籍,出版于1890年至1990年。

这套收藏受肯定为“文献遗产”(Documentary Heritage of Influence)意味着,它已列入联合国教科文组织世界记忆工程亚太地区委员会(UNESCO Memory of the World Committee for Asia Pacific,简称MOWCAP)的区域文献遗产名录。

“亚洲儿童文学历史馆藏”主要收藏以亚洲为背景的民间或神话传说,以及历史故事为主题的儿童故事书。其他书籍类型包括历史人物传记,以及旅游、社会文化和风俗等主题的作品。这套收藏包括华文、英文、马来文、淡米尔文、双语书,及其他亚洲语文的书籍。

图管局指出,“亚洲儿童文学历史馆藏”尤其注重收藏和重保存东南亚儿童文学作品。当中,有许多童书仅剩一本,已经绝版或无法在别处寻获。

图管局总裁黄子鹏对“亚洲儿童文学历史馆藏”受到联合国教科文组织的肯定,表示感谢。

黄子鹏指出,这套藏书通过介绍前代人的文化习俗、民间信仰、身份认同和价值观,让人们更深入了解亚洲,尤其是东南亚文化遗产的宝贵信息。

“我们在图书馆及档案馆蓝图(LAB25)下,扮演新加坡说书人的角色,致力于保存以及通过让更多人接触这类作品,加强人们对新加坡文化遗产的了解和欣赏。”