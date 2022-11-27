中央区增设六公里脚踏车道 衔接多个景点和交通枢纽

（早报讯）中央区增设六公里脚踏车道，衔接克拉码头、海湾舫和丹戎巴葛等地带，为骑士和行人在中央商业区提供更宽阔的活跃通勤网络。

新设的脚踏车道把滨海湾花园、滨海堤坝、老巴刹等多个市区景点与交通枢纽连接起来。中央区脚踏车网络可通往市区多个地铁站，包括东北线克拉码头站、东西线丹戎巴葛站、滨海市区线直落亚逸站，及汤申—东海岸线日前通车的珊顿道、滨海湾和滨海湾花园站。这将进一步改善公众出勤时第一及最后一英里的连接（first and last mile connectivity）。

交通部长易华仁星期天（11月27日）在国浩大厦（Guoco Tower）1楼有盖空地为新设脚踏车道举行推介。他致辞时说，气候变化是这一代人面临的考验，新加坡致力于2050年达到净零碳排放，主要策略之一便是采取重要步骤使交通领域更加绿化和可持续，其中更以“走、骑、搭”（Walk Cycle Ride）方案作为要领。

“中央商业区和文化区具有让步行和骑行成为首选通勤模式的巨大潜能。这不只是包括改善基础设施和连接，这些固然重要，但也包括改善市区面貌，加强身份和创造场所（placemaking）的机遇。”

随着新脚踏车道的增设，中央区脚踏车网络从原本的15公里增加约四成，达21公里。

脚踏车道大多设于铺砖走道上，并用红色和黄色的虚线和实线，及骑士图案标记。陆路交通管理局也加宽现有的交通灯路口和增设新路口，让行人和骑士出行更安全和方便。

陆交局正探讨在中央区其他地方，如乌节、纽顿、里峇峇利、梧槽和欧南等地带增设脚踏车道。