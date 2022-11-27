玛丽蒙民众俱乐部开幕 与诺雅初院共享部分设施

（早报讯）玛丽蒙民众俱乐部正式开幕，有更大的空间与设施为居民举办活动。居民在周末时也能到毗邻的诺雅初院，在学校的体育场内运动。

这座位于新民道的民众俱乐部2020年竣工后开放，成了碧山北民众联络所的新家，并有了玛丽蒙民众俱乐部的新名称。新民众俱乐部比原本设在组屋底层的碧山北民众联络大五倍，靠近碧山—宏茂桥公园。

它也是首座与初级学院共享部分设施的民众俱乐部，居民在周末时可以使用学校的天台体育场和室内羽球场。

负责玛丽蒙区基层事务的教育部兼人力部政务部长颜晓芳星期天（11月27日）和碧山－大巴窑集选区现任和前任议员包括国防部长黄永宏医生、通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明、交通部兼财政部高级政务部长徐芳达等，出席民众俱乐部的开幕仪式。

颜晓芳指出，玛丽蒙民众俱乐部有更大的场地为居民举办大型活动如歌台、国庆庆祝会等，也刚于星期六（26日）晚上在诺雅初院的天台体育场举办电影放映会。除了共享设施，诺雅初院也与基层组织合作，让学生参与社区活动。

诺雅初院学生为玛丽蒙民众俱乐部创作壁画，出席开幕活动的嘉宾中区市长潘丽萍（左一）和通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明（左二）为壁画完成最后一个步骤的上色。（卓祾祎摄）

一组学生就为俱乐部创作以玛丽蒙区地标和特色为主题的壁画。这类社区项目也让学生有机会服务，了解居民的需要。

开幕活动配合玛丽蒙家庭日，民众俱乐部主办了亲子游戏、升级再造工作坊和烹饪示范等节目，料有超过2000名居民出席。