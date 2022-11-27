玛丽蒙民众俱乐部开幕 与诺雅初院共享部分设施

文 /
胡洁梅

发布 / 2022年11月27日 2:28 PM

更新 / 2022年11月27日 3:04 PM

（左起）中区市长潘丽萍、碧山—大巴窑集选区议员安迪、交通部兼财政部高级政务部长徐芳达、国防部长黄永宏医生、教育部兼人力部政务部长颜晓芳和通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明出席玛丽蒙民众俱乐部的开幕仪式。（卓祾祎摄）
（左起）中区市长潘丽萍、碧山—大巴窑集选区议员安迪、交通部兼财政部高级政务部长徐芳达、国防部长黄永宏医生、教育部兼人力部政务部长颜晓芳和通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明出席玛丽蒙民众俱乐部的开幕仪式。（卓祾祎摄）

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（早报讯）玛丽蒙民众俱乐部正式开幕，有更大的空间与设施为居民举办活动。居民在周末时也能到毗邻的诺雅初院，在学校的体育场内运动。

这座位于新民道的民众俱乐部2020年竣工后开放，成了碧山北民众联络所的新家，并有了玛丽蒙民众俱乐部的新名称。新民众俱乐部比原本设在组屋底层的碧山北民众联络大五倍，靠近碧山—宏茂桥公园。

它也是首座与初级学院共享部分设施的民众俱乐部，居民在周末时可以使用学校的天台体育场和室内羽球场。

负责玛丽蒙区基层事务的教育部兼人力部政务部长颜晓芳星期天（11月27日）和碧山－大巴窑集选区现任和前任议员包括国防部长黄永宏医生、通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明、交通部兼财政部高级政务部长徐芳达等，出席民众俱乐部的开幕仪式。

颜晓芳指出，玛丽蒙民众俱乐部有更大的场地为居民举办大型活动如歌台、国庆庆祝会等，也刚于星期六（26日）晚上在诺雅初院的天台体育场举办电影放映会。除了共享设施，诺雅初院也与基层组织合作，让学生参与社区活动。

诺雅初院学生为玛丽蒙民众俱乐部创作壁画，出席开幕活动的嘉宾中区市长潘丽萍（左一）和通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明（左二）为壁画完成最后一个步骤的上色。（卓祾祎摄）

一组学生就为俱乐部创作以玛丽蒙区地标和特色为主题的壁画。这类社区项目也让学生有机会服务，了解居民的需要。

开幕活动配合玛丽蒙家庭日，民众俱乐部主办了亲子游戏、升级再造工作坊和烹饪示范等节目，料有超过2000名居民出席。

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