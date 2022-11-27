登丰嘉园EC推出五周就卖完

（早报讯）位于登加新镇的执行共管公寓（EC）项目登丰嘉园（Copen Grand）开售五个星期，在星期六（11月26日）进行第二轮抽签后售完所有639个单位。

分析师认为，这除了归功于项目的位置优越，买家可选择延迟付款计划（deferred payment scheme）也提高了项目在当前利率上扬环境中的吸引力。登丰嘉园约70％买家选择了延迟付款计划。

项目发展商城市发展（CDL）发言人星期天（27日）向《联合早报》证实登丰嘉园已售罄。

发言人说，发展商星期六为第一轮销售时无法购得单位的第二次买家进行销售预订，结果剩余的146个单位被“扫购一空”。

发言人也透露，约70％买家选择了延迟付款，项目单位平均价格为每平方英尺1300元，选择延迟付款须额外支付3％的价格。

登丰嘉园由城市发展和MCL地产（MCL Land）联合发展，共有639个单位，10月22日推出首个周末即售出465个单位，占总单位数的73％。

合登集团（Huttons）首席执行官叶润明受访时说，登丰嘉园相信是本地首个在第二轮抽签就售完的EC，也是今年最畅销的EC。

他指出，登丰嘉园除了是登加新镇首个EC，具备先发优势，项目也靠近未来的登加综合交通枢纽，会有三个地铁站和一个巴士转换站。

ERA产业研究与咨询部主管麦俊荣受访时指出，登丰嘉园的强劲销售部分归功于延迟付款计划。

他说：“这些买家无需在购买单位后立即启动房屋贷款。通过延迟付款计划，买家将利率风险转移给了发展商。”

橙易产业首席执行官陈道俊也同意延迟付款计划让登丰嘉园更受欢迎。

他说：“直到约三年后取得临时入伙准证（TOP）为止，选择延迟付款的买家都可避免支付高利率。三年后，利率很可能已走软和趋稳。买家选择延迟付款只需支付最低的现金，并能够把手头上的现金放在定期存款来获取高利息。”