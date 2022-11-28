（早报讯）中国冠病疫情升温，新增确诊人数持续增加引起投资者的担忧。美国三大股指期货星期一（11月28日）早盘疲弱，跌幅介于0.25％至0.46％。

首尔股市星期一开盘下挫1.23％，东京和悉尼股市各跌0.40％和0.44％。

新加坡海峡时报指数上星期五闭市报3244.55点，全周下跌27.68点或0.85％。

本地股市星期一开盘可关注股票：

*新科工程（ST Engineering）星期一盘前公布截至9月底的业务报告显示，首三季营收同比增长19%至65亿元。

集团第三季争取到总额48亿元的新订单，截至9月底的订单额达250亿元，当中25亿元将在今年第四季交付。

董事会宣布派发中期股息每股4分，派息日为12月20日。

*新加坡交易所（SGX）宣布推出新措施，协助投资者识别符合公认标准的绿色、社会和可持续固定收益证券。

*旭飞（Sunrise Shares Holdings）披露，针对外部审计师就截至去年12月底2021财年业绩发出的“无法表示意见”（disclaimer of opinion）所提出的五项交易是否属于利益相关者交易和关联交易，独立审查结果显示这五项交易都不属于利益相关者和关联交易。

*茂盛控股（MS Holdings）的除牌获得新交所批准。

*传慎控股（Tuan Sing）献议以每股1.59元现金、全面收购新加坡佳和（SP Corporation）的协议安排，已于上星期五在法庭获得所有24个协议股东通过。公司在文告中表示，该股最后一个交易日预料是在12月7日，协议付款将在同月21日作出，该股将于同月23日除牌。