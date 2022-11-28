明年2月起 学校可逐步恢复高空探险活动

（早报讯）从明年2月起，教育部将逐步恢复有高空项目的户外学习活动，加强安全措施，包括提高对业者的要求。

教育部星期一（11月28日）发文告说，所有为学生提供高空活动的业者必须定期接受全国体育协会或区域的户外探险学习专业机构的认证，确保所提供的设施达到安全标准。学校只能聘请获认证的业者以及合格培训人员来指导学生进行高空活动。

业者须确保设施符合安全标准，例如：攀岩墙须得到新加坡体育攀岩和登山联合会（Singapore Sport Climbing & Mountaineering Federation）的认证，每年通过检查。高空滑索（zipline）等挑战项目得获得挑战项目技术协会（Association for Challenge Course Technology）的认证，每三年检查。

教育部也指出，恢复高空活动的计划将逐步展开。从明年2月1日至3月31日，使用自动绳拴系统的活动规模缩小至少50％，好让业者与指导人员有时间逐步恢复运作。这类活动自去年2月已暂停。

至于攀岩，由于业者已在一些商业场所为公众提供这类活动，业者可以从2月1日起全面恢复为学生举办攀岩活动。

此外，所有学校从今年初已委任代表监督户外探险学习活动的素质，并已接受培训。

英华自主中学中四学生潘信扬（15岁）2021年2月3日在义顺4道的义顺战备军人协会俱乐部进行高空项目时，失足坠落后悬在半空，被救下时已失去意识，送院抢救无效，隔天去世。

教育部当时宣布暂停所有包括高空项目的户外学习活动，直到案件调查结果出炉。教育部之后与文化、社区及青年部、全国青年理事会和业者展开检讨工作，加强户外探险领域的素质与安全。