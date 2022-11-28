亚太股市低开 海指周一早盘跌0.43%

（早报讯）中国疫情升温，当地严苛防疫措施激起民怨，北京和上海等地暴发街头抗议，导致投资者神经紧绷，亚太及本地股市星期一（11月28日）低开。

新加坡海峡时报指数截至中午12时报3230.71点，下滑13.84点或0.43%。

海指早盘最高3247.69点，最低3221.89点。全场交易量5亿6168万股，交易值4亿零568万元，上升股178只，下跌股290只。

香港股市早盘一度挫跌逾3.3%，截至中午缩窄跌幅至近2%，上海和深圳股市各跌1.03%和1.05%。

悉尼、东京、台北和吉隆坡股市的跌幅介于0.48%至1.18%。

辉立Nova市场分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）指出，中国防疫政策和当前抗议活动引起市场担忧这将对中国经济造成更大冲击，同时也抑制投资者对美国联邦储备局可能放宽货币政策的乐观情绪。

IG市场策略师叶俊荣认为，基于中国当地病例创新高，中国不太可能会重新开放。“这在本周一开始可能对风险情绪造成不利影响，若当局没有采取任何行动来改变防疫措施，可能引发市场更悲观情绪。”

海指成份股跌多升少，最新业绩的利好消息推动泰国酿酒（Thai Beverage）逆势上扬3.28%至0.63元。集团上周五闭市后2022财年业绩，截至9月底的归属股东净利同比增加22.2％至301亿零600万泰铢（约37亿8268万新元）。