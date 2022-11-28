博纳产业推出纠纷处理和联合代理新标准

（早报讯）房屋经纪与同行合作时往往在安排看房时间时面对极大困难，而在佣金分享方面也因无标准和守则可遵守而导致不公平的情况发生，博纳产业（Propnex）因此为旗下约1万2000个房屋经纪推出了与纠纷处理和联合代理（co-broke）相关的新标准，希望为他们营造更为公平的竞争环境。

博纳产业（Propnex）总裁依斯迈（Ismail Gafoor）星期一（11月28日）在总部大厦做出这项宣布时强调，房屋经纪在看房安排和联合代理所面对的问题其实并非博纳产业独有，而是整个房屋经纪行业所面对的共同问题。因此，虽然新标准只在博纳产业公司内部推行，但期望有朝一日会在整个行业当中推展开来。

受邀为主宾的全国职工总会副秘书长陈国明，也见证了这项涉及劳资政三方的纠纷处理和联合代理标准的签署仪式。

陈国明讲话时也表示，本地有约3万个房屋经纪，而博纳产业的房屋经纪占了当中三分之一。他希望博纳产业推展的新标准和守则，能够在整个行业中推行，因为最终受益将是买家和卖家。

“房屋经纪不只是卖房子，你实际上也在帮助居住在新加坡的个人和家庭寻找住所……我希望其他房屋经纪业者也能效仿这项标准，遵循劳资政三方协议的行业准则，并继续关注房屋经纪的福利和培训，以确保新加坡具备拥有成效和专业的房地产行业。”