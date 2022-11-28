我国首次举办智慧国祖父母节 利用科技促进年长者与家人关系

（早报讯）为帮助年长者克服与数码时代的“隔阂”，我国首次举办“智慧国祖父母节”活动，通过工作坊与讲座，提升年长者的数码知识，进而让他们融入数码生活，拉近与家人的关系。

配合数码益终身（Digital For Life）运动，智慧国及数码政府署星期一（11月28日）在国家图书馆大厦16楼观景阁（The POD）举办“智慧国祖父母节”（Smart Nation Grandparents’ Day），鼓励年长者通过拥抱科技，与家人建立良好关系，以及在使用数码科技时，如何保护个人的数码信息。

活动邀请了慈善组织触爱社会服务、居家学习教育平台Hommeet、职总平价和新加坡警察部队等17个政府与私人机构和社区团体，通过举办分享会、科技展和讲座，让年长者认识数码科技、也学会防诈骗和购物相关的手机应用、以及了解网络安全的重要。

近年来诈骗案件层出不穷，警察部队的展位受到年长者的欢迎。谢卿莱（65岁，退休者）在警方人员的指导下，学习如何使用防诈骗手机应用ScamShield。她受访时说，除了陌生来电，很多手机应用时不时会推送信息，她却不知道如何分辨真伪。“通过应用，我对防止网络诈骗有更深的了解，也懂得如何举报诈骗案件。”

在“智慧国祖父母节”活动上，公众还能在现场尝试使用无人机和3D打印等新科技产品。