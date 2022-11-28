【国会】7至11月中1270名本地科技业员工被裁 七成35岁以下

（早报讯）从2022年7月至11月中，人力部接到科技公司裁退1270名本地员工的通知。其中八成属非技术工作岗位如销售、营销及企业职能。七成的被裁员工年龄在35岁以下，这和资讯与通信领域本地雇员的低年龄中位数情况是一致的。

资讯与通信领域的全职雇员薪金近年来也持续增加，每月总收入中位数从2017年的5700元，增至2021年的6100元。

人力部长陈诗龙医生星期一（11月28日）在国会的口头询问环节，回答多名议员关于近来全球科技领域裁员对本地劳动力影响时，透露这些数字。

他强调，去年接受负责任裁员和促进就业特别工作组（RTF）援助的资讯与通信领域被裁本地员工中，七成在6个月内找到新工作。

实际上，本地资讯与通信领域的就业情况稳定。今年上半年，该领域职位空缺持续增多，相较2021年12月的1万1100个空缺，今年6月则增多了1000个。比起2020年6月的3800个职位空缺，多了三倍。

陈诗龙说，我国整体经济环境具有聘用被裁退员工的能力。其他领域如包括本地银行在内的金融服务业，都在招聘技术人员。

过去五年，本地资讯与通信领域的就业居民人数稳定增加，从2017年6月至2022年6月，平均每年增聘8100名员工，截至2022年6月，该领域聘用的本地居民为13万6100人。

相比之下，过去五年该领域的裁员人数相对较少，平均每年裁退790人。根据现有的劳动力市场数据，今年上半年，该领域被裁退本地员工为260人，但受聘人数则增加了7000人。