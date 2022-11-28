【国会】马善高：将婚姻提升到与基本权利同等水平不合适

（早报讯）针对为何不将婚姻定义写入宪法，社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高解释，将婚姻提升到与基本权利同等水平并不合适。

他星期一（11月28日）在国会为新加坡共和国宪法（修正）法案提出二读时说，一些人希望政府更进一步，将异性婚姻定义写入宪法，以保护现有法律中的婚姻定义。

“我们能理解，这些呼吁出自于对神圣婚姻的坚定信仰，也反映出他们真切担心婚姻制度将来可能改变，包括接受同性婚姻。”

但是，马善高也指出，政府必须本着原则治国。“我们的观点是，在宪法中将婚姻提升到与基本权利同等水平是不合适的。宪法应该用在主权和我国的治理制度方面。婚姻制度和家庭是社会的基石，可是把它们提升到与基本权利同等水平，将从根本改变了宪法的整个原貌和模式。”

他也说，有许多重要的法律和原则并不在宪法中，而是在各项法案中。例如，国民兵役制写入《国民服役征召法令》（Enlistment Act）、对毒品的零容忍体现在《滥用毒品法令》（Misuse of Drugs Act）等。

马善高说，将婚姻定义保留在《妇女宪章》、《解释法令》和《反洗黑钱和反恐融资法令》，也能确保本届政府不会利用在国会的绝对多数“来束缚后代的手脚”。

“宪法修正案并不妨碍未来由选举产生的政府通过国会的简单多数修改婚姻的法律定义，如果他们选择这样做的话。这正是民主的运作方式。”

马善高也强调，李显龙总理已说过，本届政府无意改变婚姻定义，也无意改变以这一定义为依据的政策。身为第四代领导班子领军人的副总理兼财政部长黄循财也说过，如果人民行动党在下届大选中获胜，由他领导的政府也不会改变婚姻定义。