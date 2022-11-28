【国会】尚穆根：377A羞辱和伤害同性恋者 是时候废除

（早报讯）内政部长兼律政部长尚穆根说，《刑事法典》第377A节条文是时候废除了，因为它羞辱和伤害同性恋者。

他星期一（11月28日）在国会为《刑事法典》（修正）法案提出二读时说：“多数同性恋者不会伤害他人。他们只想和平安静地生活，并像其他新加坡人一样，被接受为社会的一分子。”

“他们是我们的家人，我们的朋友，我们的同事。他们应该获得尊严、尊重和接纳。他们不应该因为自己的性取向而蒙上污名。”

尚穆根强调，即使377A没有加以执行，对同性恋者而言仍是“悬在他们头上的一把剑”，每天都在提醒他们，他们每次关起房门进行私密性行为时，都是罪犯。

“我们不得不问：他们必须以这种方式生活，公平吗？这真的是我们所谓的道德吗？”

废除377A因此意在弥合这些分歧，消除同性恋者的痛苦。尚穆根说：“废除377A，可以清楚地表明同性恋者不是罪犯。”

相较于2007年，我国社会如今也能接受废除377A。尚穆根说，通过接触，可看出多数新加坡人接受，男男性行为不应该是犯罪。即使是那些希望保留377A的人也不希望看到它被积极执行。

“但正如我们在国会内外所说的，我们必须采取措施，同时处理废除这项条文可能产生的后果，因为一些后果对社会很大一部分人而言是不能接受的。”