白漆洒马路 行人不慎滑倒

（早报讯）油漆疑从罗厘上掉落，马路被染成一片“雪白”，行人、脚踏车骑士不慎滑倒，全身沾染白漆。

这起罕见事故发生在星期天（11月27日）下午1时许，地点在樟宜路（Changi Road）与如切路（Joo Chiat Road）的交界处。

《新明日报》接获热心的潘姓居民（48岁）通报，他对马路出现一片“雪白”，感到惊讶。

“一般相信是载着白漆的罗厘经过时，不知何故晃动，导致油漆桶掉落，染白了马路。”

记者星期天下午3时许走访现场，靠近交通灯处的公路大范围被染白。

据观察，在油漆未干时，由于车辆来往，轮胎沾染上白漆，也扩大了受影响范围。工作人员摆放了五个路障，当时还有一辆货车停在路中央，但公众仍能通行。

潘先生告诉记者，较早之前，有行人过马路时不慎滑倒，整个人倒在白漆中，全身染漆。“遭殃的是一名三四十岁的妇女，头发、衣服全都染白，站起来后不知所措，不久后离开。”

附近杂货店的刘姓女职员（72岁）透露，“除了妇女滑倒外，还有一名骑脚踏车的男子也跌倒，全身染漆，但没受伤。”

附近饼干店职员莉亚（20岁）则告诉记者，听顾客说起才获悉此事，据悉涉事罗厘司机事发后疑似不知情，并没有停下。

“过后有当局人员来清洗车道，但好像无法完全洗净，所以马路还是雪白色的。”

记者也发现，事发地点不远处有一个油漆桶，相信事后被移到路旁。