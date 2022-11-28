扮帅哥性聊再性侵五少女 已婚男认罪

（早报讯）技工冒充“帅气穷学生”，以性聊视频恐吓勒索女生，再扮演“有钱恩客”出场“相救”，五名少女被骗色，其中三人还把对方当成男友。

不仅如此，被告林荣新（34岁）还继续以“帅气穷学生”威胁其中几名女生偷拍她们的女室友，至少20人受害，年龄最小的仅14岁。

林荣新遭逮捕后被控64项强奸、性侵、勒索、刑事恐吓、侮辱女性尊严和触犯影片法令等罪名。被告星期一（11月28日）早上认罪，择日下判。

被告在2018年至2019年6月之间犯案，案发时是名技工，在大巴窑一带工作。他从中国来到新加坡工作已有12年，与妻子和儿子同住。

根据案情，被告一般通过“微信”或“探探”等应用程序寻找受害者。他从网上找了一名陌生帅气男子的照片用来做大头照，自称“林志轩”，是一名来自中国的19岁理工学院学生。

被告用“帅气穷学生”的身份骗女生性聊，并用应用程序将不雅视频偷录下来，事后威胁女生，不是要求她们拍下更羞耻的视频给他看，就是向她们讨钱“救济”，甚至要她们陪他的“有钱债主”上床抵债。

其中五名女生受不了威胁，被告便以名叫“黄义”的“有钱债主”身份出面，威逼利诱之下把她们骗到工作场所附近的办公楼厕所强奸，其中三人事后把“债主”当恩客，甚至和“黄义”发展成情侣关系。（人名译音）