【国会】多数公务员薪金增幅高于5%通胀率

（早报讯）把每年加薪、常年可变动花红等包括在内，多数公务员的薪金增幅已高于约5％的核心通胀率。

针对西海岸集选区议员洪维能提问政府是否将为公务员提供一次过的薪金调整以抵消核心通胀率的压力，主管公共服务的教育部长陈振声星期一（11月28日）在国会答复时说，公务员近期的薪金调整考虑了市场指标，符合条件的公务员也获得常年可变动花红，并根据表现获得每年加薪。

整体而言，对于符合条件的公务员，薪金检讨后的增幅和每年加薪，加上常年可变动花红，已超出今年的通胀率。政府也推出一系列援助措施，包括生活费特别补助和额外的社理会邻里购物券，这将可协助有需要的中低收入家庭应付通胀压力。

洪维能补充提问时向部长确定，这是否意味公务员的薪金增幅都超过10月核心通胀率的5.1％。陈振声答复时说，这不包括一小部分表现不达标的公务员。尽管如此，政府的援助措施将有助于支持有需要的家庭。

公共服务署会定期检讨公务员薪金，以确保薪资符合市场指标。当局较早前宣布，今年8月起，约2万3000名公务员将从普通服务计划的薪金调整中受惠，调整幅度介于5％至14％。

逾8万名公务员也将获得1.1个月的年终花红，加上年中发放的0.35个月花红，今年的常年可变动花红为1.45个月。