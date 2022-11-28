【国会】工人党在辩论废除377A和修宪时解除党督约束

（早报讯）工人党解除党督约束，九名工人党议员将以个人身份在国会发言，阐述他们对废除《刑事法典》第377A节条文的不同看法。

国会反对党领袖、工人党秘书长毕丹星星期一（11月28日）在国会参与新加坡共和国宪法（修正）法案和《刑事法典》（修正）法案二读辩论时说，正常情况下，他不会为国会辩论解除党督约束。然而，废除《刑事法典》第377A节条文（简称377A）是个特殊情况，因为许多新加坡人是以宗教视角来看这个课题。

毕丹星说，对于不赞成废除377A的工人党议员而言，不解除党督约束将剥夺他们自由投票的机会，剥夺他们代表那些认为这个课题有关他们的宗教信仰和良心的新加坡人。

他说，阿裕尼集选区议员莫哈默费沙和盛港集选区议员蔡庆威因确诊冠病不能出席国会。费沙因宗教原因，反对废除377A，蔡庆威则支持废除377A。其他工人党议员会在之后发言时，个别陈述自己的立场。

人民行动党武吉巴督区议员穆仁理在毕丹星发言后反驳，议员应该根据国家利益和公共利益来做决定，而不是个人观点。

他也说，虽然行动党并未解除党督约束，但这并不阻止任何行动党议员发表观点。他认为，党督只是约束投票，这与议员清楚和诚实地表达观点没有关系。