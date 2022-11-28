【国会】警方会跟活动主办方合作 确保大型活动秩序受控

（早报讯）大批人群聚集的活动可能衍生安全隐患，警察部队会同相关单位和机构合作，采取措施避免意外发生。

韩国首尔梨泰院10月29日的万圣节庆祝活动酿成严重踩踏事故，惨剧导致158人死亡，引起全球关注。多名议员星期一（11月28日）在国会中提出口头询问，想知道有关当局如何避免人头攒动的节日庆典和大型公众活动发生意外事故。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲回复时说，活动主办单位须遵守公共秩序法（Public Order Act），向警方通报预料会有至少5000人出席的公开活动，或有至少1万人出席的私人活动。警方会同活动主办单位讨论采取必要措施，确保公众安全。

警方也同国庆日庆典、元旦倒数活动和F1新加坡大奖赛等大型活动的主办单位和相关单位密切合作，商讨人群控管计划，涵盖范围包括控制活动人数和派遣保安人员等。

警员也会在这类大型活动的现场维持法律与秩序，以及迅速处理所可能发生的事故。相关的应对措施也会事先计划好，像是安排紧急通道供处理突发紧急事故，以及提前关闭可能变得过分拥挤的高危地点。

除此之外，民防部队也按照消防条例来规定室内场所的人数限制。一般来说，建筑物的每一层楼须有至少两座独立的出口楼梯，以确保事故发生时能及时疏散人群。风险较高的建筑物，例如占用负载（occupant load）超出1000人、楼面面积超过5000平方公尺，或楼高超过九层，也须委任防火安全人员。

孙雪玲指出，警员会经常巡逻有大批人群的地点，像是小印度和牛车水，并且使用闭路电视系统和无人机等来监测实时情况。如有需要，辅警将支援警员。公众可拨打999警察热线通报与过度拥挤相关的安全隐患。

为了确保公众对活动的安全措施有足够认识，警方会在活动开始前、进行中和结束后持续宣传。警方也可能发出通知，劝告公众避开拥挤的地点和活动。

孙雪玲告诉国会，我国警方定期分析发生在世界各地的严重事故，以改进人群控管措施。警方也定期检讨自身的监管和政策手段，以及运作规划。

她也呼吁活动主办单位和相关单位要负起责任，包括采取足够的安全措施，并且同有关当局合作确保活动和公众安全无虞。