周二开盘可关注的股票

（早报讯）中国严苛防疫政策激起民怒，多地暴发罕见示威活动引起投资者担忧这将冲击中国经济前景及全球供应链。华尔街隔夜股市皆收低，纳斯达克指数下跌1.58％，道琼斯工商指数和标普500指数各跌1.45％和1.54％。

新加坡海峡时报指数星期一（11月28日）跌4.49点或0.14％，收报3240.06点。

东京股市星期二（11月29日）低开，下跌0.87%，首尔股市跌0.12%。

本地股市星期二开盘可关注股票：

*泰国酿酒（Thai Beverage）宣布，它的间接全资子公司亚洲啤酒公司（Asia Breweries），已在柬埔寨成立了新全资子公司BeerCo，注册资金为4亿瑞尔（约13万新元）。

*扬子江金融控股（Yangzijiang Financial Holding）宣布任命经济发展局投资公司（EDBI）前执行合伙人周利源为集团直接投资主管，即日生效。他将负责公司在中国境外的直接投资。

*贤能集团（LHN）截至9月底2022财年业绩显示，全年净利同比飙增64.6％至4751万元，营收则同比减少7.6％至1亿1177万元。董事会宣布派发每股1分的年终股息，派息日为2023年2月21日。

*目前停牌的无招牌海鲜（No Signboard）截至9月底2022财年业绩显示，全年净亏大减69.9％至274万元，营收减少31.0％至545万元。一年前它净亏911万元，营收790万元。

*投资公司TLW Success对新加坡医疗集团（Singapore Medical Group）的收购献议已转为无条件。由集团三名高层执行员拥有的TLW Success公司，目前已掌控集团约91.421％已发股票和约90.004％潜在最高已发股票数量。TLW Success提出的收购献议因此转为无条件，而接受收购献议的截止日期则是12月19日，这是最后截止日期。

*房地产发展商皇冠（Imperium Crown）盘前宣布暂停交易，表示之后有事情要公布。