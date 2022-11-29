亚太股市普遍上扬 海指早盘升近1％

（早报讯）中国民间抗议动态清零政策的浪潮有所平复，而房地产政策的利好消息提振投资者情绪。本地股市星期二（11月29日）高开，新加坡海峡时报指数截至中午报3270.08点，上扬30.02点或0.93％。

除了东京和吉隆坡股市，亚太股市普遍上扬。香港劲升3.61％，上海和深圳各涨2.21％和2.17％，悉尼、首尔和台北股市的涨幅介于0.19％至0.64％。

海指盘中最高3275.49点，最低3232.38点，全场交易量4亿8448万股，交易值4亿5525万元。上升股267只，下跌股165只。

涨幅显著的海指成份股是DFI零售集团（DFIRG），飙涨4.64％至2.48美元。

辉立Nova市场分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）注意到，北京和上海星期一都没传来抗议活动的新消息。她认为，这些针对中国动态清零政策的抗议可能令市场感到不安，不过也引发新一波的政治不确定性，可能加速中国经济的重新开放。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》访问时说：“投资者更冷静地评估中国过去几天发生的抗议事件，把重心放在中国经济方面利好消息。”

她举说，中国人民银行上星期五决定降低金融机构存款准备金率0.25个百分点。

另外，中国证监会星期一出台支持房企融资并购的五项措施，包括恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资等。