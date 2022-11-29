淡马锡：尽职调查无法察觉精心掩盖的欺诈行为

（早报讯）由外向内进行的尽职调查，获取信息的途径有限，无法察觉到少数人精心掩盖的欺诈行为，如媒体所报道的FTX情况。

淡马锡控股11月26日（星期六）针对加密货币交易所FTX事件，在网站上补充常见问答中指出这点。

FTX原本是全球第四大加密货币交易所，11月初曝出关联方交易和过度杠杆问题，资金缺口可高达80亿美元（110亿新元），已经申请破产。

淡马锡11月17日发表声明，公开集团在FTX的投资额以及如何处理这笔投资，也阐述集团的区块链策略、风险回报框架和尽职调查过程。它日前又针对市场的五大疑问作出回应。

其中淡马锡再度针对尽职调查提供更多细节。淡马锡指出，在投资FTX前，集团进行的分析和尽职调查过程，与对其他类似风险和类型的投资相同。

它说，尽职调查分多种，与被投资公司的类型、业务、收购股份过程（如大宗交易、公开市场、竞标）以及收购的股份比率相称，“对于1％至1.5％的股权（如我们在FTX的投资），和收购大量股权或控股权的投资那样进行同等的尽职调查，既不可行，也不符合市场做法”。

不过由于全球对加密货币和交易所的监管非常关注，淡马锡表示仍对FTX的商业模式进行了大量监管和许可尽职调查，包括金融监管、反洗钱等。

淡马锡曾询问Alameda和FTX的关系

淡马锡说：“多轮尽职调查中，FTX明确表现出讨论和参与的意愿，表明他们愿意以正确方式经营业务。我们询问了Alameda和FTX之间的关系、优惠待遇和分立（separation）情况，并获得具有合同约束力的适当确认。”

Alameda是FTX创办人弗里德（Sam Bankman-Fried）联合创办的一家加密货币对冲基金公司，它和FTX的关联方交易是FTX倒台的一大原因。

不过淡马锡强调，投资都有风险，尽职调查也有局限，要消除所有风险不可行，而且由外向内的尽职调查“无法察觉到少数人精心掩盖的欺诈行为”。

淡马锡在FTX的投资总额为2亿7500万美元（3亿7800万新元），占投资组合约0.09％，已全数减值。

针对接下来如何跟进这项投资，淡马锡表示会继续关注事态发展。它也透露，集团每季度有一次正式审核，单独评估所有投资，进而评估投资组合的表现。

“如果某项投资出现重大和永久的价值损失，我们会审查了解出错的原因，找出经验教训，与更多的投资小组分享，确保我们在监督投资组合和未来投资时从中吸取教训。”