【国会】要是平台人员不满工伤赔偿安排 人力部会介入调查

（早报讯）平台人员获得工伤赔偿法令的保障后，平台人员和公司若不满工伤赔偿安排都可提出异议，人力部会介入调查。

担任平台人员咨询委员会顾问的人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨在国会上答复陈有明医生（裕廊集选区）的询问时说，平台公司目前无须向人力部通报平台工伤数据。不过，政府已经采纳委员会的建议，在落实平台人员工伤赔偿框架后，将要求平台通报人员工伤情况。

针对普通保险协会提出通过终身健保、长期病假保险和团体意外保险加强平台人员的保障，许宝琨认为，目前团体意外保险的赔偿顶限为1万至3万元，远低于工伤赔偿法令的顶限28万9000元；因此，委员会建议平台给予的赔偿须和工伤赔偿法令的相等，这对平台和平台人员都公平。

他说：“工伤赔偿法令的法律框架有一套完善的机制，可让反对保险理赔评估的公司和工人提出异议。人力部之后会介入，通过纠纷解决程序调解争议，根据工伤赔偿法令框架，确保索赔公平。”

他认为，按普通保险协会提议的使用长期病假保险和团体意外保险，解决纠纷的方式会从调解机制转为保险公司的条款。他表示能理解保险公司希望在理赔方面有更大的灵活性，但人力部认为，为了确保对雇员和公司公平，不应让保险公司成为纠纷的最终仲裁者。

使用工伤赔偿法令也将让平台人员享有和其他类似工作的雇员获得同等保障；对平台来说，也只须负责平台人员工作时受伤的赔偿。虽然人力部欢迎平台公司为平台人员提供全天候24小时的保障，但不应该强制要求他们这么做。

人力部也不会要求平台人员利用终身健保，而是要求他们获得和雇员一样的工伤赔偿，而不是自己承担医药费。

许宝琨也建议普通保险协会成员与平台公司密切合作，尽快为平台人员提供经济保障和赔偿，包括利用协会成员现有的保单以维持保费成本。这可在过渡期间为平台人员提供更好的保障，并控制成本。