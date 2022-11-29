上门访友竟变贼 随手“拿”万元现金

（早报讯）上朋友家探访却见钱眼开，57岁男子拿了朋友放在客厅的上万元现金就要离开，朋友被吵醒试图阻止，却被男子扔钥匙砸脸。

57岁的维拉尤潭（Velayutham S/O Agamuthu）星期一（11月28日）承认偷窃、滋事和弃保潜逃的罪行，另外面对的擅闯以及蓄意伤人的罪行则交由法官下判时一并考虑。

被告于2020年至2022年3月之间在一家清洁公司当主管，后来到新翔集团（SATS）工作，负责洗碗和打包的工作。

调查揭露，今年5月18日，被告的朋友（65岁）把一叠1万2000元现金放在电视柜上，大门没关、铁门没上锁，就在家中睡着了。这笔钱是他从已故哥哥银行户头里取出的。

同天傍晚5时40分，被告到朋友家探访他，推开没上锁的铁门，一进屋就看见一叠钞票，心生贪念，想要拿钱走人。

此时，朋友被吵醒，试图阻止被告把钱拿走，挣扎中被告用一串钥匙砸朋友的脸，随之挣脱逃走。

男子监6个月1周

被告拿着钱到金铺买金首饰，总价值9745元。警方在逮捕被告时，除了价值1485元的金项链没找到外，查获了他购买的其他金饰以及1501元8角的现金。

被告于5月21日被控，六天后被保释，却称担心担保人不再保他而决定弃保潜逃，后来在拘捕令下被捕，10月17日起还押至今。

法官判被告坐牢6个月1周。