【国会】骗案受害者银行户头遭冻结后 要开新户头才能继续收到薪水

（早报讯）骗案受害者银行户头遭冻结后要开新户头才能继续收到薪水，警方将尽可能协助受害者，包括加快调查。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲在回复林志蔚（盛港集选区）的询问时指出，完成诈骗案调查所需的时间将取决于几个因素，包括骗子是否掩盖足迹和钱财是否转移处境，但在所有案件中，一些涉及的银行户头都会被冻结，只有在完成调查后才能解除。

孙雪玲说：“银行账户遭冻结的人可向法院申请提取用于生活或合法开支的款项。《刑事诉讼法》第35条第8款允许账户持有人向法院申请，评估其用于支付基本费用的资金，包括购买食品、支付租金、偿还抵押、药物、医疗、税收、保险费和水电费等。警方将告知持有人这些可能性，建议他们寻求法律建议。”

当被问及受害人可能需要银行账户来进行日常交易，例如收取薪金，孙雪玲指出虽然当局明白受害者需要银行账户来进行交易，但警方面对的挑战是这些账号可能涉及骗局，例如可能被犯罪集团用以转移通过诈骗所获得的钱财，资金有所混合，警方也因此必须冻结户头进行调查。

孙雪玲指出在这种情况下，当局会建议受害人开新户头以继续收到薪水。

至于银行是否会限制受害者开设账号，孙雪玲指出警方将尽可能提供信息帮助受害人，包括加快调查，不过警方只能提供不会影响调查的信息。