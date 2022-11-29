女童遭兽父性侵 哭求阿公：救我

（早报讯）八岁女童准备出门上学，父亲突然兽行大发，用性道具性侵她，阿公散步回家，惊见孙女光着下半身，泪流满面向他求救。

兽父判监10年8个月 鞭12下

37岁的华族男子面对性侵未成年少女等五项罪名，星期一（11月28日）认罪后，被判入狱10年8个月，以及鞭12下。

受害女童是被告和前女友所生，后者生产后不久就离开。案发时，八岁女童从未见过母亲，被告则忙着工作，女童从小由阿公阿嬷带大。

女童一家人住在一间三房式组屋单位，阿公阿嬷以及叔叔睡在主卧房、小姑睡在另一间睡房，而被告睡在客厅。

根据案情，女童去年5月25日早上起床，收拾书包后，走出房门见到被告躺在客厅床垫上。她喊了一声“爸爸”后，就坐在餐桌前开始吃阿嬷准备的早餐。

阿嬷做完早餐后回到房间睡觉、阿公一早出门散步，而小姑还没起床。被告见四下没人，突然兽性大发，找来性道具，把女童抱到床垫上，接着用性道具性侵她。

无论女童如何挣扎求被告住手，被告都置之不理，直到听到女童阿公回家的声响，被告才匆忙停手，逃到厨房厕所将性道具藏起来。

阿公进屋后见到光着下半身的女童躺在床垫上泪流满面，对他哀求道：“阿公，救我，救我！”

父反指女儿撒谎

阿公拉着被告对质，问道：“你怎么可以这样对你的亲生女儿？”

被告否认对女儿下手，还反指女儿撒谎。小姑被吵闹声惊醒，将泣不成声的女童带到房里安抚，才得知被告用“东西”性侵了她。

阿嬷同样醒来，听到被告的所作所为后，大骂被告：“你到底是人还是禽兽！”

被告原本一句话都不说，直到阿嬷说要报警后，被告才央求她不要报警，说不会再有下次。

虽然女童阿公阿嬷都对被告的行为感到非常愤怒，但女童愿意原谅被告，两人因此决定不报案。

不过，女童小姑对此事始终耿耿于怀，隔天将事情告诉了大姑。大姑认为不能就这样放过被告，叫丈夫报警，大义灭亲。