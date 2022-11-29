新保社区医院乐活协调员 为953名患者定制护理计划

（早报讯）随着新加坡人口老龄化，预防与社区医疗日益重要。新保社区医院至今共为953名病患提供个人化的护理服务，让患者出院后更好地建立社会关系并培养良好的生活习惯，从而改善健康。

新保社区医院2019年正式推出社会处方（social prescribing）计划，目前共有八名乐活协调员（Wellbeing Coordinator）负责了解病患需求、爱好、生活习惯等，为他们制定个人化的健康管理方案。

乐活协调员也会协助患者通过加入社区组织、乐龄活动中心等方式，让他们在出院后能更好地融入社会，保持活跃生活。

除了欧南与盛港社区医院以外，新保集团旗下综合诊疗所也已在今年展开社会处方试行计划。随着“健康SG”全国策略的推行，新保集团也有意在全科诊所落实社会处方计划。

到了明年底，新保集团预计部署60名乐活协调员在旗下医疗机构提供服务。

主管社会服务整合事务的国家发展部长李智陞星期二（11月29日）在首届亚太区社会处方研讨会上致辞时说，要维持良好的健康需依靠个人选择和生活习惯。这些都在医疗系统外发生，社会处方扮演重要角色，让民众更易于接触多元的健康社区活动如健身、社区园艺等。

“这有助于让居民保持更健康的生活、获得强大的社区支持，同时也可尽早解决他们的社会问题，以免造成健康恶化。”

为培养更多社区护理相关专才，新保集团也设立培训部门，通过和社区伙伴合作，推出保健与社会处方相关课程。