工作场所安全与卫生理事会推出新指导原则 保障配送员安全

（早报讯）使用双轮交通工具的配送员拒绝运送重物时不应受到惩罚，公司也不应针对配送员运送物品所用的时间给予奖励或惩罚，以加强工作安全。

工作场所安全与卫生理事会（WSH Council）星期二（11月29日）推出新指导原则，以保障配送员的安全。

理事会指出，随着平台人员咨询委员会建议平台公司为平台人员提供工伤赔偿，新的指导原则将配合这些建议，协助配送公司避免工伤。

理事会认为，配送公司和中介机构应该鼓励配送员重视自身的安全，尤其他们经常在路上奔波。理事会因此参考了由全国配送人员协会（National Delivery Champions Association，NDCA）提供的配送员建议，在三大方面推出五个指导原则。

这三个方面为鼓励公司推动配送员更注重安全、增强配送员的安全意识，以及减少配送员在不安全的情况下工作。

理事会建议公司为配送员的开车或骑车行为，提供安全相关的反馈、奖励安全行为、提供防御性驾驶或骑车培训、使用双轮交通工具的配送员若拒绝送重物不应受惩罚，可让多名骑士共同分担重物，以及不应针对配送员运送物品所用的时间给予奖励或惩罚。

从2019年至今年，每年发生三到四起涉及配送员的致命意外，工作场所安全与卫生理事会因此在2021年10月成立配送安全工作小组检讨指导原则。