乌节路暂停街头表演地点 由八个减少到四个

（早报讯）警方12月间对乌节路加强人群管控措施。除了平安夜外，麒麟大厦、骑士长廊、文华购物廊和313@Somerset四个地点重新允许街头表演。

为避免首尔梨泰院踩踏悲剧在本地上演，当局此前宣布将在12月的星期五和星期六晚间，暂停乌节路八个地点的街头表演，分别是爱雍·乌节、威士马广场、义安城（两个地点）、乌节文华购物廊、麒麟大厦、Knightsbridge骑士长廊、313@Somerset购物中心外的人行道。

新加坡警察部队星期二（11月29日）发文告说，针对这一安排，警方事后和国家艺术理事会合作，与街头表演者及各相关方沟通，解释作出这一决定的原因及重要性，各方也同意在12月间对乌节路实施更多人群管控措施，以策安全。

沟通后，除了平安夜只能表演到晚上7时以外，麒麟大厦、骑士长廊、文华购物廊、313@Somerset这四个地点将重新允许街头演出，从每天早上10时至晚上10时。爱雍·乌节、威士马广场、义安城的四个演出地点，仍将在12月的星期五和星期六晚上7时至10时关闭。

此外，考量新年倒数活动的安全问题，当局决定12月31日晚上7时后，滨海湾濒水步道（Waterfront Promenade）和雾霭走道（Mist Walk）的五个街头表演地点将暂时关闭。街头表演者仍可在皇后坊（Empress Place）和滨海公园（Esplanade Park）的地点进行表演。