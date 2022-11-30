（早报讯）华尔街隔夜股市退低，投资者按兵不动，等待美国联邦储备局主席鲍威尔的公开讲话。

代表美国科技股的纳斯达克指数下跌0.7％，标普500指数跌0.2％，道琼斯工商指数持平。

新加坡海峡时报指数星期二（11月29日）上扬1.12％或36.3点，闭市报3276.36点。

东京和首尔股市星期三（30日）低开，开盘各跌0.5％和0.35％。

本地股市星期三可关注个股：

*考虑到再融资风险上升，国际信用评级公司惠誉（Fitch Ratings）将力宝商产信托（Lippo Malls Indonesia Retail Trust）的长期发行者违约评级（Long-Term Issuer Default Rating），从“B”下调至“B-”，展望为“负面”。

*在新交所第二上市的IHH医疗保健集团（IHH Healthcare）发布今年第三季业绩。递延所得税资产（deferred tax assets）在去年同期增加，造成比较基础高，导致第三季净利同比大跌54％至2亿5176万令吉。营收增加3％至45亿9524万令吉，因为本地和外国患者人数回升。

*BRC亚洲（BRC Asia）发布截至9月底的下半财年业绩。集团半年净利同比大增81％至5040万元，营收增加34％至9亿零590万元。集团建议派发每股6分的年终股息，以及每股6分的特别股息。

*珍宝餐饮集团（Jumbo Group）发布截至9月底的2022财年业绩。全年集团净亏损从1176万元收窄至9万元，营收增加41.3％至1亿1556万元，这主要归功于本地防疫措施逐步放宽。

*惠胜置地（Hatten Land）披露，独立审计师Baker Tilly TFW LLP对集团截至6月底2022财年业绩已审核报告发出“无法表示意见”（disclaimer of opinion），原因包括集团能否正常营业（going concern）、以及要被脱售的子公司Gold Mart相关的资产和负债被列为持有待售。

*在新交所观察名单中的USP集团（USP Group）发布截至9月底上半财年业绩。集团半年净利同比锐减23.94％至141万元，营收下滑1.65％至2003万元。