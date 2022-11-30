新交所：在研究加密货币期货合同结算

（早报讯）新加坡交易所还在研究加密货币期货合同的结算问题，不排除推出加密货币产品的可能。

新交所（SGX）首席执行官罗文才星期三（11月30日）在“2022年期货行业协会亚洲衍生产品大会”（FIA Asia Derivatives Conference 2022）受访时作此表示。

罗文才在大会一个环节中接受美国期货行业协会（Futures Industry Association）总裁兼首席执行官沃特·卢肯（Walt Lukken）访谈，被问及新交所对加密货币行业以及加密货币交易平台FTX倒闭事件的看法。

罗文才表示，最近几个星期的事件发展，清楚显示加密货币行业需要更多管制，与客户资金有关的方面也需要更透明。

他说，新交所还没推出加密货币产品，并不代表它不会推出这类产品。新交所也会继续观察资产代币化的进展，因为股票、贷款和基金也可以代币化。

他访谈过后接受早报访问时进一步透露，目前还未推出加密货币期货合同，因为它要确保合同的结算将没有任何问题。如果推出加密货币期货合同，合同的规格将与市场现有的有所不同。

由美国银行、券商和交易商组成的美国期货行业协会，在冠病疫情暴发后第一次举办实体会展活动。出席会展者共900人，参展机构约20多个，它们来自欧美、新加坡、日本、中港台、韩国、印度等地。