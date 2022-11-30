本地股市走势疲弱 海指周三早盘跌0.16％

（早报讯）投资者留意美国联邦储备局主席鲍威尔的公开讲话，同时寄望中国的重新开放。亚太股市普遍上扬，本地股市走势相对疲弱。

本地股市星期三（11月30日）早盘由升转跌，海峡时报指数截至中午报3271.25点，微跌5.11点或0.16％。

除了东京和吉隆坡股市，亚太区域股市普遍上扬，上海、深圳、香港、首尔、悉尼和台北股市的涨幅介于0.21％至0.82％。

海指早盘最高3290.56点，最低3270.03点。全场交易量5亿零141万股，交易值4亿7206万元，上升股243只，下跌股176只。

海指成份股涨跌互见，跌幅显著的是新科工程（ST Engineering），下跌2.01％至3.42元；涨幅显著的是DFI零售集团（DFIRG），飙升3.21％至2.57美元。

辉立Nova市场分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）指出，在本周早些时候美国联邦储备局官员发表鹰派言论后，市场现在急切等待联储局主席鲍威尔星期三在美国智库布鲁金斯学会（Brookings Institution）活动上讲话，以了解美国经济前景和联储局是否会放宽激进加息政策。

另外，萨赫德瓦说，在针对中国严苛动态清零政策的抗议活动暴发之后，中国政府宣布计划加强老年人疫苗接种，这再次点燃对中国重新开放的希望。