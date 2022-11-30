【国会】黄循财：FTX倒闭对我国金融体系影响极有限

（早报讯）我国主要金融机构对虚拟货币和虚拟货币业者的曝险并不显著，加密货币交易平台FTX倒闭对我国金融体系和经济的溢出影响将非常有限。

针对多名议员对FTX的口头询问，副总理兼财政部长黄循财星期三（11月30日）在国会上作出答复时指出，政府没有关于本地有多少FTX零售用户的数据，这个情况跟其他不在新加坡注册，以及不在这里营运的平台一样。不幸的是，那些通过FTX全球平台投资虚拟货币的投资者应该是亏了钱。

他说：“至于针对我国更广大的金融体系和经济，我们的评估是FTX倒闭带来的溢出影响将非常有限。新加坡金融管理局的观察显示，本地金融机构对虚拟货币和虚拟货币业者的曝险并不显著。”

黄循财也指出，金管局计划针对在本地注册的数码付款代币（digital payment token，简称DPT）服务商推出一些基本措施来保障投资者。

金管局近期发布公众咨询，提出对DPT服务商的一系列措施，其中包括要求业者为散户投资者进行风险测验，评估他们是否适合使用虚拟货币服务；区分客户资产和个人资产，避免业者借出客户资金，并在服务商出问题时保障客户利益；禁止业者在经营贸易平台的同时，利用自家户头参与自营投资（proprietary positions），避免陷入利益冲突的情况。

黄循财说，金管局将在收集业界和公众反馈后，敲定相关提案和实施适当的监管措施。