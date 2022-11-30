【国会】黄循财：淡马锡投资FTX亏损不影响国家储备净投资回报贡献

（早报讯）淡马锡控股投资加密货币交易所FTX所蒙受的损失，并不影响国家储备净投资回报贡献（NIRC），因为NIRC是和整体预期长期回报有关，而不是个别投资。

副总理兼财政部长黄循财星期三（11月30日）在国会里回应多名议员有关淡马锡投资FTX的询问时做上述表示。不过他也说：“FTX的事件不仅给淡马锡带来了投资损失，也造成声誉损害。”

“淡马锡意识到这一点，并发表了一份声明，解释它的尽职调查过程和投资FTX的原因。淡马锡还启动了由一个独立团队进行的内部审查，以改进有关投资程序，并为未来总结经验教训。”

黄循财表示有信心，淡马锡的董事会和管理团队将从这次经验中学习和改进。

他说：“我们应该从淡马锡投资早期起步公司的h背景之下，看待这次FTX的损失。在注销了FTX的投资后，截至2022年3月，淡马锡的早期投资组合在过去10年的内部回报利率（internal rate of return）大约是百分之十几，优于整个行业的平均水平。”

针对类似淡马锡和新加坡政府投资公司（GIC）这类投资机构，黄循财指出，政府不会规定排除投资特定资产的名单，但预期这些机构会将环境、社会和治理（ESG）的考虑因素纳入投资流程，以维护各自在全球合作伙伴和市场的声誉。

FTX倒闭事件发生后，部分议员建议对淡马锡和GIC的投资实施更多指导方针和保障措施。对此，黄循财指出，淡马锡和GIC的治理结构已经比一般公司的治理结构更加全面。

他也认为，两家投资机构不须要进行额外审计或成立国会委员会督导。“相反的，我们应该避免让董事会承受政治压力，让他们做该做的、履行他们的职责，并以商业和专业的方式完成投资任务。”