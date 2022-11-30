我国公厕卫生与两年前相比有所提升

（早报讯）冠病疫情让公众更注重个人与公共卫生，我国公厕也因此变得更加干净。国家环境局展开的一项调查显示，与两年前相比，我国公共厕所更加清洁，其中咖啡店公厕的清洁指数提高最多。

环境局去年11月至今年6月展开“公厕清洁度调查”，以公厕清洁指数（满分5分）来评估位于地铁站、巴士转换站、小贩中心和咖啡店四种地点的公厕清洁度。结果显示，地铁站以4.05分位居第一，其他依次为巴士转换站（3.88分）、小贩中心（3.65分）及咖啡店（3.6分）。

与2020年展开的调查相比，这四个地点的公厕清洁指数有所提升。其中，咖啡店公厕的清洁指数，与2020年（2.77分）相比涨幅最大。

环境局与公共卫生理事会星期三（11月30日）推出“公厕清洁运动2022”，在指定咖啡店、公园、沙滩和民众俱乐部的公厕，张贴海报与墙贴，提醒公众使用公厕时注意卫生。

今年的海报与墙贴将废弃物化为“怪兽”，并打上“公厕不应该让人胆战心惊”的标语，以幽默的方式来宣导公厕卫生的重要。

永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆（左）和公共卫生理事会主席爱德华·迪西瓦（Edward D' Silva）在淡滨尼天地小贩中心的公厕外，贴上“公厕清洁运动2022”的海报。（李冠卫摄）

永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆星期三到淡滨尼天地小贩中心的公厕外，贴上运动海报。

他受访时说，单靠清洁人员来确保公厕的卫生并非长久之计。随着我国逐渐开放，更多企业恢复营业，也出现人手短缺的情况，所以提升公厕卫生须依靠技术，清洁人员的培训也不可忽略。

马炎庆也与网红雷叔“Uncle Raymond”，连同清洁人员和淡滨尼天地的义工跳舞，拍摄抖音（TikTok）视频，呼吁公众如厕时要有良好卫生习惯。