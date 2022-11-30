首个“尽责治理领导25”名单出炉 25家亚太企业入榜

（早报讯）25家亚太企业因采取“尽责治理”（Stewardship）策略和行动来创造可持续经济价值，获选登上今年首次出炉的“尽责治理领导25”（Steward Leadership 25，简称SL25）名单。

这些企业是从95家参与遴选的企业中脱颖而出，包括跨国企业华侨银行（OCBC）、星展银行（DBS Bank）、城市发展（CDL）、凯德投资（CapitaLand Investment）和法国巴黎银行（BNP Paribas Asset Management）；本地社会企业Foreword Coffee、Genashtim和The Social Kitchen也上榜。

这25家企业星期三（11月30日）在香格里拉酒店举行的尽责治理领导峰会上受到表扬。这些企业各自推动的计划，显示它们努力为利益相关者、社会、后代和环境创造更美好的集体未来。上榜企业排名不分先后。

SL25是由亚洲尽责治理研究院（Stewardship Asia Centre）、欧洲工商管理学院霍夫曼全球商业与社会研究中心（INSEAD Hoffmann Global Institute for Business and Society）、咨询公司WTW和海峡时报联手推出，这会是一项常年奖项。

揭晓SL25名单的淡马锡控股主席林文兴说：“瞬息万变的世界强调了把做正确的事情视为己任的原则，并转变思维推动我们所有人共同努力为利益相关者、社会、环境和我们的子孙后代，创造持久价值。这些企业的行动取得了成效，我希望它们能够启发其他企业也采取行动。”